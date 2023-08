Lidé svolávají do Plzně protest, patnáctiletou dívku znásilnil Ukrajinec

Dívku poté zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a místa odešel. Tím, že předstírala smrt, se pravděpodobně zachránila. Sama si došla pro pomoc, sanitka ji pak se zraněními odvezla do nemocnice. Několik hodin po činu policisté osmnáctiletého mladíka dopadli. Kriminalisté ho obvinili z pokusu o vraždu a znásilnění. Soud by měl v pátek rozhodnut o vazbě.