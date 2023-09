Kvůli autu udusili spolubydlícího, dohodli se na 15 letech vězení

„Došlo k usmrcení poškozeného, přičemž ten motiv byl majetkového charakteru,“ konstatoval soudce. „Pokud by se provádělo dokazování, soud by patrně dospěl ke stejnému závěru,“ dodal.

Trest, na kterém se obžalovaní dohodli s žalobcem, je uložený na samé spodní hranici zákonné trestní sazby. „Nesporně je pro obžalované takový trest velmi vstřícný a nelze mluvit o nějaké nepřiměřenosti,“ doplnil soudce s tím, že trest zohledňuje některé polehčující okolnosti jako přiznání. Soudce nicméně nevyloučil, že by v případě, kdy by bylo prováděno dokazování, trest mohl být vyšší.

Kotas s Tokárem loni v březnu v pražském Střížkově chtěli donutit Kotasova partnera (46), se kterým byl podle svých slov necelý měsíc, aby na Tokára přepsal jeho Kiu Sportage. Muž to ale odmítl, načež došlo mezi ním a Tokárem k hádce, která přerostla ve fyzický konflikt. Tokár muže udeřil rukou do hlavy takovou silou, že muž upadl na zem. Tam ho začal Kotas dusit polštářem, dokud se nepřestal hýbat. Tokár muži mezitím držel ruce, aby se nebránil.

Muže pak svlékli, umyli a naaranžovali do postele tak, aby to vypadalo jako sebevražda nebo náhlé úmrtí. Tělo oběti pak chtěli rozřezat, koupili si kvůli tomu i ruční pilu, nakonec na to ale nesebrali odvahu. Místo toho odjeli na několik dní do Německa. Policie je dopadla koncem loňského roku.