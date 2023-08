Kvůli autu udusili muže polštářem. Pak ho chtěli rozřezat, ale neměli na to

Filip Kotas (30) a Ladislav Tokár (24) se ve čtvrtek u pražského městského soudu přiznali k zavraždění Kotasova přítele. Muži jej podle obžaloby udusili polštářem, protože na ně nechtěl přepsat své auto. Poté ho chtěli rozřezat ruční pilou, nenašli na to ale odvahu a odjeli do Německa. Oběma hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

Filip Kotas a Ladislav Tokár u souduVideo: Novinky

Článek Oba muži však po zahájení hlavního líčení a svých výsleších vyjádřili prostřednictvím svých obhájců vůli uzavřít dohodu o vině a trestu. Souhlasili v podstatě s tím, jak je skutek popsaný v obžalobě, a se státním zástupcem se předběžně dohodli na patnáctiletém trestu vězení se zvýšenou ostrahou. „Soud má za to, že podmínky k uzavření dohody o vině a trestu by mohly být dány, ale nechce zatím předjímat,“ prohlásil předseda soudního senátu Petr Blažek. Kotas s Tokárem podle obžaloby loni na konci března na pražském Střížkově chtěli donutit Kotasova partnera (46), se kterým byl podle svých slov necelý měsíc, aby na Tokára přepsal svou Kiu Sportage. Muž to odmítl, načež došlo mezi ním a Tokárem k hádce, která přerostla ve fyzický konflikt. Student zavraždil pár seniorů kvůli vile, těla hodil do přehrady. Za mřížemi stráví 25 let Tokár muže udeřil rukou do hlavy takovou silou, že muž upadl na zem. Tam ho začal Tokár dusit polštářem, dokud se nepřestal bránit. Když se napadený začal znovu hýbat, vzal si polštář Kotas, který muži klekl na hlavu a dílo dokonal. Tokár muži mezitím držel ruce, aby se nebránil. Koupili si obloukovou pilu Oba obžalovaní poté podle spisu muže svlékli, umyli a dali ho do postele, „kde jej naaranžovali tak, aby smrt poškozeného vypadala jako sebevražda nebo náhlé úmrtí při kombinaci alkoholu a léků“, uvedl státní zástupce v obžalobě. „V tu chvíli nám došlo, co jsme udělali, ale už bylo pozdě. Nechtěli jsme volat policajty, věděl jsem, že bychom šli okamžitě sedět, tak mě napadlo ho naaranžovat,“ popsal moment ve své výpovědi Kotas. Dvojice se pak podle spisu rozhodla tělo muže rozřezat a kusy v pytlích někde rozházet. Jeli proto ráno do čakovického hypermarketu a koupili mimo jiné obloukovou pilu. „Původně nás napadlo ho rozřezat, ale ani jeden z nás by na to neměl odvahu,“ podotkl Kotas. Tělo poškozeného tak nechali v posteli, z bytu vzali notebook poškozeného, nějakou hotovost a odjeli na pár dní do Německa. Policie je zadržela po měsících vyšetřování koncem loňského roku. Oba obžalovaní se k činu u soudu přiznali. „Co je mi kladeno za vinu, beru jako pravdu,“ prohlásil Tokár. I Kotas se k činu doznal: „Čin, na kterém jsem se podílel, mě upřímně mrzí. Omlouvám se za to, ačkoliv to, na čem jsem se podílel, je neomluvitelné. Prohlašuji svou vinu.“ Pili a fetovali Kotas i Tokár své jednání sváděli zejména na vypitý alkohol a drogy. „Nespal jsem tři noci, vypil jsem lahev vodky a ten večer jsem měl asi půl gramu pervitinu,“ prohlásil Kotas. „Nebýt alkoholu a všeho, neudělal bych ho. Nejsem člověk, který je agresivní a fyzicky napadá lidi,“ doplnil. Motivem podle něj byly zejména peníze a auto, pak také věčné hádky s poškozeným (podle Kotase muž hodně pil, odmítal se koupat, byl sprostý a nadával), afekt, alkohol a drogy. O možnosti usmrcení poškozeného se oba nicméně podle svých výpovědí bavili už den dva předtím. Obžalovaný z vraždy v Liberci je téměř nevidomý, oběť ale trefil pistolí přímo do čela