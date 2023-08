Obžalovaný z vraždy v Liberci je téměř nevidomý, oběť ale trefil pistolí přímo do čela

„Na dva metry, které ho měly dělit od oběti, musel poznat, kdo to konkrétně je. Viděl například ruce nebo obličej. Celou postavu ale neviděl. Mohl vidět jen proužek, deset patnáct centimetrů široký,“ uvedl znalec Vladimír Stibor. „Že se trefil přímo do čela, je náhoda,“ dodal.

Podle něj má Rác takzvané trubicové vidění. „Je to podloženo anatomicky. Nálezem na sítnici a zrakovém nervu,“ potvrdil handicap obžalovaného znalec. Rác podle něj může sledovat televizi, ale celý obraz nevidí. Jen malou část. Může se také - byť obtížně - orientovat v prostoru. „Tím výsekem, kterým vidí, hledá to, co má kolem sebe, a může se to naučit sledovat, ale je to velmi obtížné,“ zmínil znalec.