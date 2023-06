Kojenec nepřežil úder do hlavy a škrcení. Nevím, co se stalo, řekla obžalovaná matka soudu v Olomouci

Žena je obžalovaná z vraždy dítěte mladšího 15 let zvlášť surovým způsobem. Hrozí jí až dvacetileté vězení.

Matka dvou dalších nezletilých dětí podle obžaloby měla fyzicky napadnout svého syna někdy v noci z 24. na 25. října 2022 v domě v obci na Šumpersku, kde bydlela, s úmyslem jej usmrtit. Důvodem mělo být, že dítě neustále plakalo a obžalovaná jej nebyla schopná utišit.

„Proto jej nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně škrtila a následně mu údajně ponořila hlavu pod vodní hladinu,“ popsala čin státní zástupkyně Michaela Šoková s tím, že chlapec utrpěl mnohočetná zranění orgánů, mezi které mimo jiné patřilo i krvácení do mozku a zlomenina žebra.

Mrtvý kojenec nalezený v Praze nezemřel násilnou smrtí Krimi

„Bezprostřední příčinou smrti nezletilého byl otok mozku v důsledku tupého poranění hlavy a dušení,“ dodala žalobkyně.

Žena, která do Česka dorazila v roce 2021, ještě před vypuknutím války na Ukrajině, vinu u soudu odmítla. Nedokázala však vysvětlit, co se v osudnou noc stalo.

„Šla jsem normálně spát, syna jsem měla na rukou, později jsem ho položila vedle sebe. Nepamatuji si, že bych ho mlátila po hlavě. Přísahám před bohem. Chtěla bych na detektor lži, na psychiatrické vyšetření,“ soukala u soudu ze sebe se slzami v očích. „Nechtěla jsem úmyslně zabít své dítě. Ani ve snu by mě něco takového nenapadlo,“ prohlásila vzápětí.

Co se stalo, neví. Že syn nedýchá, si prý všimla až ve čtyři hodiny ráno. „Probudila jsem se a spal přede mnou na boku, jak jsem ho položila. Dala jsem na něj ruku a nepohyboval se. Obrátila jsem ho a on byl už bílý jako stěna. Vzala jsem ho do rukou, třásla s ním a dávala prsty do pusy. Po chvíli jsem zavolala záchranku a podle pokynů operátorky jsem mu dělala masáž srdce. Pak přijela rychlá a řekli mi, ‚rozlučte se‘,“ konstatovala žena.

S dětmi, jak také uvedla, spávala na jedné posteli. „Bála jsem se, že by se něco malému mohlo stát,“ prohlásila. V době, kdy syn obžalované přišel o život, podle ní byla v domě jen ona, její dvě děti a kratší dobu také kamarádka ze sousedství.

Problémy řešila alkoholem

Žena sebe samu označila za alkoholičku. V inkriminovaný den prý vypila dva litry piva. Alkoholem řešila útěk od problémů. Ty ji, jak zdůraznila, provázely po celý život.

„Měla jsem to odmalička těžké. Nikdy jsem nezažila nic pěkného, dobrého. Matka pila, bila mě, já vychovávala bratra a později jsem žila s otcem, který si mě vzal k sobě. Ve škole se mi smáli, co mi matka vyvádí. Když mi ještě nebylo patnáct, byla jsem znásilněna a šla jsem na potrat. Bylo to podomácku, pomohla mi kamarádka. O rok později jsem otěhotněla znovu a narodil se mi první syn,“ vykládala.

Další dítě jí pár dnů po porodu zemřelo. Ona sama kvůli závažným zdravotním komplikacím bojovala v nemocnici o život.

Kojenci mlátila hlavou o zeď, až částečně oslepl a ochrnul. Soud jí potvrdil devět let Krimi

„Byla jsem osm dnů v kómatu. Poté, co mi dítě zemřelo, jsem byla psychicky totálně zničená. Brala jsem dlouho nějaké prášky na uklidnění. Často jsem přemýšlela o smrti, několikrát jsem se pokusila i o sebevraždu. Až když jsem v roce 2017 otěhotněla znovu a narodila se mi dcera, byla jsem konečně šťastná,“ podotkla.

V roce 2021 přijela i s manželem za prací do Prostějova. Když na Ukrajině vypukla válka, vrátila se tam pro děti a s nimi dorazila do Česka. Později, když zůstala s ratolestmi sama - manžela totiž v Maďarsku odsoudili a odpykává si v tamním vězení trest -, dostala od úřadů byt v obci na Šumpersku, kde žila s dětmi až do svého zadržení.

Hlavní líčení u soudu pokračuje v pátek, kdy by mohl padnout rozsudek.