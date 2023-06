Kdybych si nechala dát přes hubu, tak tu teď nesedím, štkala u soudu seniorka odsouzená za vraždu manžela

Svědci u hlavního líčení uvedli, že v historii vztahu dvojice nebyla o hádky ani fyzické napadání nouze, a to především ze strany zavražděného. Na druhou stranu podle svědků to byla poslední dobou obžalovaná, kterámuže poučovala, co dělá špatně a jak to má dělat lépe, napadala ho a komandovala.