Havárie se stala na 10. kilometru dálnice okolo půl druhé ráno. „Kamion proletěl svodidly a narazil do mostu částečně mimo dálnici. Vůz má utrženou střechu,“ popsal nehodu mluvčí policie Bohumil Malášek. Podle něj byla dechová zkouška řidiče na alkohol negativní.

Kamion je poškozen, most je podle Maláška bez vážnějšího poškození. „Zranili se dva lidé, zranění by ale měla být lehčího charakteru,“ dodal Malášek. Řidiči by měli v úseku počítat s omezením dopravy.