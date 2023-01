Je třeba zohlednit válku. Ústavní soud se zastal Rusa, který měl být vydán do vlasti

Při rozhodování o vydání Rusů k trestnímu stíhání do jejich vlasti musí soudy brát zřetel i na současnou mezinárodní situaci ovlivněnou válkou na Ukrajině. Konstatoval to v úterý Ústavní soud (ÚS), když se zastal občana Ruské federace. Ten se u soudů marně bránil vydání s ohledem na to, že mu může hrozit reálné nebezpečí špatného zacházení a porušení jeho základních lidských práv.

Foto: Petr Kozelka, Právo Ústavní soud v Brně.