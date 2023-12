Já budu to poslední, co spatříš, vyhrožoval mladík 16leté dívce z Klatovska. Soud ho poslal do vazby

Mladík psal 16leté dívce po rozchodu výhrůžné zprávy, že on bude to poslední, co spatří, nebo jak se těší na to, až se uvidí v jejích očích, než v nich vyhasne polední jiskra. Policie mladíka obvinila z nebezpečného vyhrožování a hrozí mu až tři roky vězení.