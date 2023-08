Firma z Opavska zpřísní dohled nad kamiony z Turecka. Kromě zboží vozí migranty

K události došlo o víkendu, policie o něm informovala ve středu na základě zjištění a dotazu Novinek.cz. Přitom to není tak dlouho, co do areálu Lanexu projel zaplombovaný kamion, ve kterém byli přítomni ilegální migranti. „Bylo jich tehdy čtrnáct. Do nákladního prostoru se dostali poté, co poškodili horní část plachty. Tehdy jsme kamion zajistili, pro vyčerpané uprchlíky jsme zajistili barely s vodou a přivolali policii,“ řekla mluvčí Lanexu Ivana Gračková.