Dva miliony zmizely za hodinu a půl. Další lidé naletěli podvodníkům

Muži z Brněnska peníze zmizely z osobního i firemního účtu. „Z prvotního vyšetřování vyplynulo, že poškozený se pravděpodobně v předcházejícím dni přihlásil na svůj účet pomocí odkazu, který mu nabídl internetový vyhledávač. Do podvodného formuláře, který se tvářil jako stránky jeho banky, pak vyplnil přihlašovací údaje. Ty pak v noci během půldruhé hodiny zneužil neznámý pachatel,“ uvedl mluvčí. Doplnil, že při několika transakcích zmizely z účtů skoro dva miliony korun.

Ztrátu více než milionu korun nahlásil na policii třiapadesátiletý muž z Blanenska. „Ten uvěřil podvodnému telefonátu, v němž mu údajný bezpečnostní pracovník banky sdělil, že je jeho účet napaden hackery. Zároveň poradil, že by bylo vhodné vybrat všechny uložené peníze a tyto v Brně vložit do přesně určeného bitcoinmatu,“ popsal mluvčí. Poškozený muž uvěřil i dalšímu doporučení a sjednal si rychlou půjčku. I tyto peníze přesně podle pokynů převedl na kryptoměnu.

Obětí podvodu se stal i pětapadesátiletý muž, který uvěřil SMS zprávě, že mu byl poskytnut dvacetitisícový příspěvek na domácnost. Přesně podle pokynů se pak za pomoci zaslaného falešného odkazu přihlásil do svého internetového bankovnictví. Data získal podvodník, který z jeho účtu během několika transakcí odčerpal necelých 200 000 korun.

Policie se podobnými případy zabývá opakovaně a opakovaně před nimi varuje. Doporučuje například neinstalovat do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným lidem, a cizím lidem také nepovolovat vstup do internetového bankovnictví. Doporučuje nereagovat na virtuální výhodné finanční transakce a nereagovat na žádosti o sdělení ověřovacího PIN. Opakovaně také například upozorňuje na to, že žádná banka k zablokování účtu nepotřebuje údaje k bankovní kartě.