Díra ve zdi i útok smetákem. Soud řešil spor v rodině

Celá trojice přitom u soudu opakovala, že vina je na straně napadené ženy. Plyne to z rozsudku Krajského soudu v Brně, který má Právo k dispozici.

Nespokojený bratr vzal kladivo a sekáč, kterými z terasy své části domu vyboural díru do zdi sestřiny koupelny. Druhý den jeho manželka útočila skrz díru na švagrovou slovy: „Já tě šlahnu tím kladivem a je po tobě.“ To ještě doprovodila sprškou urážek jako „kráva, ubohý člověk“, přičemž její manžel vzal dva kýble s vodou a chrstnul je otvorem do koupeny na svou sestru.