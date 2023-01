Čtyři lidé se v domě na Opavsku nadýchali oxidu uhelnatého, dva jsou v nemocnici

„Jeden člověk byl po příjezdu hasičů na místo události v bezvědomí, do péče si ho převzali zdravotníci. Ti nakonec do nemocnice převezli dva z obyvatel domu, o další dva se postarali na místě,“ uvedl Kozák.

Záchranáři muže transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava. Dalšího, třiapadesátiletého muže převezli do opavské Slezské nemocnice. „Byl podle informací záchranářů vystaven účinkům nebezpečného plynu kratší dobu, jeho intoxikace byla lehkého rázu,“ uvedl Humpl. Zdravotníci vyšetřili také dvě dívky ve věku šesti a 17 let, jejich stav ale nevyžadoval převoz do nemocnice.