Čtyři lidé se v Opavě přiotrávili oxidem uhelnatým, mezi nimi i dvě děti

Čtyři lidé se v úterý večer v Opavě přiotrávili oxidem uhelnatým unikajícím z plynového kotle. Mezi nimi byly i dvě děti ve věku 13 a 16 let. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Sanitky odvezly do nemocnice dva dospělé a třináctiletého chlapce, kterého museli záchranáři připojit na plicní ventilaci.

Foto: Profimedia Ilustrační foto