Chtěl zabít co nejvíc lidí, spolužáci ho ignorovali

„Paní z protějšího paneláku mi říkala, že to ráno, kdy se to stalo, slyšela hrozný křik a pak uviděla člověka v louži krve,“ řekl ve středu Právu kolemjdoucí muž, který se představil jako Josef.

Škola upozorňovala rodinu na problémy žáka, bohužel reakce nepřicházela Martin Netolický, hejtman

„Je to strašné. Jdete si do obchodu pro rohlíky a tohle se stane. A v první moment jsme se báli, co bude. Jestli těch vražd třeba nezpůsobí víc. Nikdo nejdřív nevěděl, že ho hned potom zpacifikovali,“ dodal postarší muž. Bydlí nedaleko místa vraždy.

Zásah vyšší moci

Rozjitřené emoce ve městě potvrdil ve středu Právu starosta Vysokého Mýta František Jiraský (Nestraníci). „Samozřejmě někteří lidé byli nejistí. Ptali se a chtěli vědět, jakou souvislost to má s Vysokým Mýtem,“ uvedl.

„Uklidnilo se to až po oznámení policie, že se to vyjasnilo a že jde obecně o zásah vyšší moci. Ta tragédie se mohla stát kdekoli jinde. Na to se tím pádem nedá pohlížet jinak než jako na hroznou událost a tragickou náhodu,“ dodal starosta.

Student chtěl v Pardubicích odpálit školu, pak zavraždil sekerou kolemjdoucího Krimi

Svědci z okolních panelových domů mezitím zavolali na linku 158. Když mladík vraždu dokonal, z místa činu odešel se sekerou v ruce. Za krátkou chvíli na místo přijeli policisté a narazili na něj asi o 500 metrů dál.

„Zpočátku na jejich výzvy nereagoval, nakonec byla po­užita hrozba střelnou zbraní. Pak se vzdal, nekladl další odpor a odložil i sekyru. Po zadržení policistům uváděl, že se chtěl pomstít svému okolí, chtěl zabít více lidí. Ve svém batohu měl kromě jiných osobních věcí ještě kladivo,“ sdělil Milan Šimek, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Podezřelý papiňák s hřebíky

Když s mladíkem policisté hovořili, začal zničehonic zvracet. Vysvětlil, že vypil jed s cílem se zabít, ale nechtěl říct jaký. Až později vyšlo najevo, že jde o rtuť. Stav devatenáctiletého Šimona se mezitím zhoršoval a ještě v sobotu dopoledne zemřel na jednotce intenzivní péče litomyšlské nemocnice.

Vyšetřovatelé až po smrti vraha zjistili, že případ souvisí s nastražením improvizované bomby, který v pátek celý den řešili ve čtyřicet kilometrů vzdálené pardubické střední chemické škole. Právě tam Šimon chodil do čtvrtého ročníku.

„Policisté po ohledání těla zjistili, že viník vraždy byl hledaný v případě nástražného výbušného systému ve škole v Pardubicích. Tím se oba případy propojily,“ doplnil Šimek.

Student chtěl vraždit už tehdy a začal v šatně školy.

„Mělo tam dojít k nějakému incidentu – výbuchu silnější petardy,“ popsal bez bližších detailů policista. Výbuch naštěstí nezpůsobil žádné škody. Student ale hodil černou tašku se svým nástražným zařízením do blízkého kontejneru jen kousek před vstupem do budovy.

Foto: Antonín Havlík, Právo Kontejner u pardubické střední školy, kde byl nalezen nástražný výbušný systém.

„Můj kamarád tu tašku našel, když ji ten kluk hodil do popelnice. Přišlo mu divné, že byla až příliš těžká – když ji pak otevřel, uvnitř byl papiňák s hřebíky. Radši ji vynesl ven před školu támhle ke stromům,“ ukázal směrem k zatravněné ploše jeden ze studentů školy, osmnáctiletý Lukáš. K nálezu pak zavolali další studenti učitele a ten kolem půl druhé odpolední přivolal policii. Následovala rychlá evakuace celé školy – 850 lidí.

Přítomní pyrotechnici tlakový hrnec zkoumali speciálním robotem určeným k této činnosti a zjistili, že kromě hrnce k němu byl i přiveden elektrický obvod, který by hrnec mohl odpálit. Přiložené hřebíky a šrouby by pak při explozi fungovaly jako smrtící projektily.

Bylo mu jasné, že to policie prověřuje, a považoval to za nebezpečí pro něj Milan Šimek, policista

Na místě byl i samotný pachatel, student Šimon a policistů se vyptával na detaily.

„Bylo mu jasné, že to policie prověřuje, a považoval to za nebezpečí pro něj. Proto odešel a dalším kontaktům se vyhýbal,“ popsal policista Šimek. Student pak zmizel a bylo po něm zahájeno celostátní pátrání. Policisté pátrali jak u něj doma, tak na internátu v Chrudimi, kde bydlel. Objevili ho právě až ve Vysokém Mýtě.

Přesný motiv vraždy nyní prošetřuje policie, než případ odloží kvůli úmrtí vraha. Vyžádala si i znalecké posudky, které prověří jak okolnosti ve škole, tak doma. Budou také zjišťovat, kde vzal jedovatou rtuť a kolik jí měl.

Právo kontaktovalo také ředitele chemické průmyslovky. „Nemohu to komentovat a odkážu vás na krajský úřad,“ uvedl bez bližších podrobností.

Policejní verze: Mstil se lidem

Podle hejtmana pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) pedagogové neselhali. „Škola upozorňovala rodinu na problémovost žáka, bohužel reakce nepřicházela,“ uvedl Netolický. Podle policie měl větší problémy s prospěchem a šlo o introverta s psychickými problémy, který do kolektivu příliš nezapadal.

Policejní pyrotechnici u školy, kde student nastražil bombu.Video: Policie ČR

Podivné chování chlapce zmínilo více studentů chemické průmyslovky, se kterými Právo hovořilo. „Byl prý divný, bez kamarádů, nikdo se s ním nechtěl bavit. Uzavřený sám do sebe. Lidi se ho radši snažili ignorovat,“ řekl Právu ve středu osmnáctiletý Michal.

Policie si vyžádala soudní posudky, které budou prověřovat sílu připravované bomby. „Tlakový hrnec na improvizovanou nálož byl použit i při jiných útocích ve světě. Vyráběl střepinovou bombu, to znamená, chtěl co nejvíc lidí zranit a zabít. Tlakový hrnec vydrží velký tlak a účinek závisí na použité látce. Z toho vychází, že to bylo určeno proti živé síle s cílem způsobit maximální škody,“ řekl Právu pyrotechnik a soudní znalec, který je s vyšetřováním obeznámen.

Učitele chtěl upálit, rychlejší byla mačeta. Mladík vraždu v Praze podle obžaloby plánoval Krimi