Chtěl vnučku jen pro sebe, intrikoval proti dceři

Že ve vztahu muž–dcera–vnučka nebylo všechno úplně v pořádku, dokumentuje, že setkávání prarodiče s vnučkou bylo už roky určeno soudním rozhodnutím. Děda se ve své vnučce zhlédl a začal usilovat o to, aby ji získal do péče. Přitom tvrdil, že jeho dcera se o děvče špatně stará. Navíc podle obžaloby, kterou začal projednávat okresní soud Brno-venkov, před vnučkou její matku pomlouval.

„Opakovaně vnučce sděloval nepravdivé a negativní informace o její matce. Říkal, že potetovaní lidé jsou zlí, přitom věděl, že matka i její partner tetování mají. Tvrdil jí, že se bude snažit, aby byli pořád spolu, že někteří dědečkové jsou jako rodiče. Nepřiměřeným způsobem vnučku zatahoval do úředních záležitostí, pouštěl jí nahrávky z jednání se sociální pracovnicí,“ řekla v obžalobě státní zástupkyně.

Vše vyvrcholilo předloni na konci července 2021. Muž se nejprve s vnučkou vydal na jihomoravský krajský úřad, kde na odboru sociální péče popsal, že se mu vnučka svěřila s tím, že je nepřiměřeně fyzicky týrána a že ji pokousal pes. Když pak soud zamítl návrh na svěření děvčátka do jeho péče, odvezl vnučku do krizového centra. Tam děvče zůstalo až do Vánoc, kdy po návštěvě u matky řeklo, že s ní chce zůstat.

Zákaz kontaktu

„Ve svých sedmapadesáti letech stojím před soudem a vypadám jako darebák, o kterého by si nikdo ani kolo neopřel. Vnučka si mi opakovaně stěžovala na to, že ji matka bije. Já jsem s ní sdílel její bolest a řekl jsem jí, že vím, že už jí jako malé dávala na zadek. Když jsem ji odvážel k matce, plakala, že ji tam bijí. Domů se nechtěla vracet už tak od roku a půl,“ vypověděl děda.

„Je mi z toho nanic, jak je to vykonstruované. Policie selektovala z výpovědi vnučky jen to, co se jim hodilo. O tom, jak to u ní doma vypadá, přitom otevřeně a pravdivě vypovídala u mě, v krizovém centru, u znalkyně i na policii. Chtěl jsem jen, aby byla vnučka v bezpečí,“ dodal muž, který se podle svých slov cítí potrestán už tím, že mu soud zakázal jakýkoli kontakt s vnučkou.

Klíčovým důkazem v případě je znalecký posudek. Znalkyně do něj napsala, že jednoznačná idealizace vztahu dívky k dědovi je důsledkem negativního programování proti matce. „Ovlivňování slouží obviněnému k naplnění jeho egocentrického cíle, a tím je získání vnučky do výhradní péče. Psychologické vyšetření nezjistilo u dívky žádné následky fyzického nebo psychického týrání v důsledku údajného chování matky,“ uvedla znalkyně s tím, že mužovo počínání by šlo označit za psychické týrání.

Dívka při svém výslechu ještě v krizovém centru tvrdila, že chce být s dědou. „K matce se nechci vrátit, bojím se, je na mě zlá, křičí a tahá mě za vlasy. Někdy do mě kope. Nestará a nezajímá se o mě,“ vypověděla tehdy.

„Můj otec má výhrady téměř ke všemu, co dělám. Už před pěti lety požádal o svěření mé dcery do péče, pak byl soudně upraven styk mezi ním a dcerou. Ta je zmanipulovaná,“ oponovala matka.

Že však s matčinou výchovou nebylo všechno růžové, naznačila výpověď dívčiny učitelky. „Nepřipojovala se k online výuce. Všimla jsem si zranění, které měla od jejich psa. Taky mi řekla, že ji matka kopla do břicha,“ uvedla učitelka. „Chtěla jsem odstrčit psa a omylem jsem se dotkla jejího břicha,“ hájila se matka.

Případ bude o soudu pokračovat výslechem dalších svědků.