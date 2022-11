Češce odsouzené v Itálii na doživotí zmírnil soud v Brně trest na 20 let

Podle televize Nova soud v Itálii Šurkalovou neposlal do vazby, mohla tak odjet do Česka, devět let byla na svobodě a žila na Moravě. Šurkalová ve středu televizi sdělila, že svého manžela neotrávila a že jde o obrovské pochybení italské justice. „Celý proces probíhal v italštině, takže klientka vůbec nevěděla, co se kolem ní děje,“ řekl televizi ženin obhájce Adam Hrabovský.