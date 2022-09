Aktivistka hodila Okamurovi do obličeje štrúdl. Zasáhli policisté v civilu

Ta v jednu chvíli hodila Okamurovi do obličeje jablečný štrůdl s nápisem S láskou, který si přinesla v krabici. Okamžitě zasáhli dva policisté, kteří ji povalili na zem a spoutali ji. Minimálně jeden z policistů měl na ruce nápis policie.

Tomi Okamura dostal štrůdlem do obličeje

„Tomio Okamura je pro mě utlačitel. Je to obchodník se strachem a populista, řekne cokoliv, jen aby si získal a manipuloval masy lidí a aby pak mohl usednout na trůn a z něho vládnout tvrdou rukou. Chtěla jsem poukázat na to, co se doopravdy skrývá za jeho názory, a tím štrůdlem v obličeji na něj v podstatě ukázat jako na konkrétní osobu, která ve společnosti šíří nenávist, politiku strachu a populistickou manipulaci,“ sdělila Novinkám aktivistka.