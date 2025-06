Advokát z bitcoinové kauzy promluvil: Žádné pokání. Miliardový dar si chtěl klient odečíst z daní

Kauza darované miliardy korun v bitcoinech od muže odsouzeného za provoz tržiště v temné části internetu, tzv. darknetu, kde se mimo jiné obchodovalo i s drogami, stála místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), k tomu otřásla i celou vládou.

Nyní pro Novinky prolomil mlčení důležitý účastník celé akce, který byl u případu od chvíle, kdy se Jiřikovský začal domáhat zabavené elektroniky. Brněnský advokát Kárim Titz mu pomohl vyhrát soudní bitvu a vedl i komunikaci s ministerstvem spravedlnosti o neobvyklém daru.

„Klient se na mě obrátil na jaře roku 2022 v souvislosti s řízením u Krajského soudu v Brně. Předtím jsem ho neznal a neznal jsem ani jeho kauzu. V případu se rozhodovalo o tom, zda mu budou, laicky řečeno, zabaveny další věci, zejména elektronika,“ popsal reportérovi Novinek Titz.

„Ze soudního spisu nevyplynulo, že by na zařízeních měly být nějaké výnosy z trestné činnosti. Naopak, klient už v roce 2013 měl 1172 bitcoinů, které nijak nesouvisely s trestnou činností, jak ostatně stojí ve znaleckém posudku,“ uvedl Titz.

Podle odsuzujícího verdiktu totiž soud Jiřikovského uznal vinným z toho, že jako provizi za obchodování s drogami na jeho tržišti získal 680 bitcoinů a dalších 840 bitcoinů odcizil klientům tržiště. Státní zastupitelství tvrdilo, že muž získal i advokátem zmíněných 1172 bitcoinů z trestné činnosti, podle soudu se ale nepodařilo tyto peníze spojit s nelegální činností.

Soudy Jiřikovskému zabavily 0,5 bitcoinu, k tomu ale přišel i o peníze, nemovitosti nebo auta. Když žádal soudy o vrácení elektroniky, panovalo podezření, že by na zařízeních mohly být ukryté další prostředky z nelegální činnosti. Proto původně soudy chtěly data na zařízeních smazat a muž se jich domohl až po zásahu Nejvyššího soudu.

Foto: Petr Kozelka, Právo Soud s programátorem, který vytvořil drogovou tržnici.

Policisté Jiřikovského prověřovali v době, kdy byl ještě ve vězení. „Já jsem žádal policii o nahlédnutí do spisů, ale nebylo mi to umožněno. Navrhl jsem spisy jako důkazy i u soudu, ale ten si spisy nevyžádal. Můžu se jen domnívat, že ve spisech byly informace o možných legálních příjmech klienta v kryptoměnách,“ pokrčil rameny Titz s tím, že prověřování bylo nejspíš odloženo, rozhodně ale neskončilo obviněním.

Motivací byly daně

První kontakt s ministerstvem spravedlnosti nastal po rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož neměla být data ze zabavené elektroniky paušálně smazána. „Informoval jsem ministerstvo, že tam může být nějaká virtuální měna a co by se mohlo dít, pokud by klientovi byla elektronika navrácena,“ popsal Titz.

Motivace k takovému jednání, a potažmo budoucímu daru, byla podle advokáta taková, že v případě směny bitcoinů za běžnou měnu by muselo dojít ke zdanění částky, čímž by se o případ začal zajímat Finanční úřad nebo Finančně analytický úřad.

„Chtěli jsme to proto deklarovat dopředu, že to klient chce provést transparentně a legální cestou. Dar, který byl na dobročinné účely, například na oběti trestných činů, by pak mohl být částečně odečten z daňového základu,“ vysvětlil advokát. Jak ale jedním dechem dodal, při domlouvání daru se motivace vůbec neřešila.

V tom je ve shodě i s Blažkem, který uvádí, že motivaci Jiřikovského neřešil. Domníval se prý, že u bývalého zločince došlo k hnutí mysli a dar ministerstvu byl výrazem pokání.

Úřady měly stejné informace jako advokát

Jak Titz zdůraznil, v připravované smlouvě navrhoval, aby o chystané transakci bylo informováno ministerstvo financí, Finančně analytický útvar, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových i Nejvyšší státní zastupitelství.

„Tyto složky státu měly takové informace, jako jsem měl k dispozici já. Nevím, jestli si udělaly nějaké analýzy, ale informace měly a já jsem víc udělat nemohl,“ konstatoval Titz.

Jiřikovskému nakonec soud vydal zabavenou elektroniku, proti čemuž nepodalo stížnost státní zastupitelství. Podle dohody s ministerstvem spravedlnosti se pak mělo ověřit za účasti soudního znalce a notáře, zda a kolik bitcoinů v peněžence je.

„Byla tam jedna peněženka a klient nevěděl, kolik v ní bude bitcoinů,“ tvrdí Titz. „Bylo ale dohodnuto, že převede 30 procent na stát. Nebylo jisté, jestli se data po deseti letech načtou, trvalo to skutečně oněch 30 hodin a zjistilo se, že na peněžence je 1561 bitcoinů. To je pro mě jediný relevantní údaj,“ dodal.

„Pokud se dnes spekuluje, kolik kde bylo miliard, tak za mě to není pravda. Co já jsem mohl jako laik vnímat, bylo opravdu to, že ověřeno bylo těch 1561 bitcoinů a tyto klient v souladu se smlouvou zpřístupnil,“ řekl Titz.

Existují přitom informace, podle kterých ještě před tímto otevřením odešla z peněženky jiná dvojice plateb a měla tam být podstatně větší částka (viz infobox na konci článku).

Jen sebevrah by upozorňoval na špinavé peníze

Třetina z této sumy, což činilo v přepočtu miliardu korun, pak odešla na účet státu. „Tím to pro mě jako pro advokáta skončilo. Mediální kampaň tomu ale dává teď úplně jiný rozměr. Klient by musel být naivní a mít snad sebevražedné sklony, kdyby takto veřejně prezentoval prostředky, které by měly pocházet z trestné činnosti,“ připomněl Titz.

U otvírání peněženky byl soudní znalec Jiří Berger, kterého přizval k případu Titz za souhlasu státu. Vybral si jej proto, že ho znal jako odborníka z jiných soudních kauz. Notáře Lubomíra Miku navrhlo podle něj ministerstvo spravedlnosti. Ten však podle médií samotnému otevření peněženky přítomen nebyl. Podle darovací smlouvy mezi státem a Jiřikovským měl být ale notář přítomen až u zpřístupnění peněženky.

Případ byl podle Titze zvláštní nejen osobou samotného Jiřikovského, který rozhodně na první pohled nepůsobil jako kriminálník či drogový dealer, ale i tím, jak výrazně se cena kryptoměny od roku 2013 proměnila, a vystřelila tím celý příběh do astronomických cifer.

Žádné osobní vazby

Titz také rázně odmítl spekulace o tom, že by nějakou vazbu mohly hrát osobní vazby. „S Pavlem Blažkem se samozřejmě znám z brněnského právního prostředí, ačkoli nejsme spolužáci, jak jsem se někde dočetl. A o daru jsem s ním samozřejmě jednal, ale bylo to za přítomnosti dalších osob, náměstků nebo lidí z dalších státních složek,“ připomněl.

Přesah na někdejšího blízkého spolupracovníka Miloše Zemana Martina Nejedlého, s nímž podle dat v obchodním rejstříku seděl v jedné společnosti, rezolutně popřel. „Před 23 lety jsem byl v dozorčí radě firmy, kterou pan Nejedlý přebíral. Byl jsem tam na přání původních vlastníků a s panem Nejedlým jsem se nikdy neviděl,“ konstatoval.

O Jiřikovském nemá nyní žádné zprávy. „S ohledem na to, co se děje, nevím, kde se nachází ani to vědět nechci a ani mě to nezajímá. Klient nebyl z ničeho obviněn, není po něm žádné pátrání, a pokud vím, tak se po něm ani nikdo ze státních složek neshání. A chápu, že se nechce zdržovat u sebe doma i kvůli tomu, že se začínají objevovat výhrůžky s kriminálním nádechem,“ zakončil Titz s tím, že o případu už nebude nikomu poskytovat žádné informace.