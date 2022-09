Postcovid, nebo vážná nemoc? Odborníci varují před záměnou

Takto se lékaři zmýlili i v případě Blanky z Prahy, které diagnostikovali postcovidový zánět plic poté, co přišla do ordinace s několik dní trvající dušností a bolestí svalů i kloubů. A to i přes to, že si nebyla vědoma, že by se s covidem vůbec kdy setkala a první příznaky se plíživě ozvaly do tří dnů po očkování proti koronaviru. Blanka byla s „postcovidem“ hospitalizována původně jen na několik dní, v nemocnicích si nakonec poležela tři měsíce.