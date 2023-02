Životním snem manželů Holečkových byl vlastní dům se zahradou a jezírkem

Přestože pan Holeček pracoval ve stavebnictví, rozhodli se o pomoc se stavbou domu požádat stavební firmu. Oba manželé jsou pracovně velmi vytížení a kdyby měli celý dům stavět svépomocí, trvalo by to velmi dlouho Rozhodli se proto, že stavbu hrubé stavby přenechají odborníkům a zbylou část domu si dokončí vlastníma rukama. Těšilo je, že se mohou na dokončení svého bydlení sami podílet. „Pracovat na stavbě vlastního domu po práci bylo pro mne příjemným relaxem,“ říká sám pan Holeček.

Při výběru vhodného domu se oba zamilovali do domu s názvem Kristýna 8 z katalogu společnosti Ekonomické stavby. Bylo to přesně to, co si pro svůj společný život vysnili – přízemní dům typu bungalov o dispozici 4+1. Na schůzku do ES šli tedy již s jasnou představou. Z nabízených finančních programů společnosti si vybrali program Nulová hotovost, který jim pro začátek spolupráce nejlépe vyhovoval. Na dokončení domu pak použili vlastní hotovost.