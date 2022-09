Wood Seeds navyšuje základní kapitál na 19 milionů Kč a v tomto trendu bude pokračovat

Podle oznámení mateřské společnosti je cílem navýšení základního jmění na 19 milionů korun do konce měsíce září roku 2022. Udržení dobré finanční kondice Wood Seeds je pro majoritního vlastníka úkol číslo 1.

Tato společnost v uplynulých týdnech odstartovala rozsáhlou výstavbu dřevozpracovatelského závodu v Břasích na Plzeňsku. Stavba za 225 milionů Kč bude mít klíčový význam pro ekonomiku firmy. Projekt nového výrobního areálu by jí přitom měl umožnit několikanásobné navýšení produkce i výnosů. Většina zpracovaného dřeva má směřovat k smluvním partnerům doma i v západní Evropě.

Kapitálový vklad WS holding je krytý vlastním majetkem zakladatele www.woodseeds.cz a výnosy emisí vydaných dluhopisů. Ty v uplynulém období významně převyšovaly inflaci, když se pohybovaly v rozmezí 8,5 až 9,5 procenta. S ohledem na růst ceny komodit se tento trend podle všeho udrží i v celém roce 2023, v tomto roce také předpokládá již 60-100 milionů Kč obratu z vlastní hospodářské činnosti. Pro držitele dluhopisů by navíc rostoucí poptávka po kvalitním řezivu měla znamenat, že Wood Seeds budou schopni dostát svým závazkům i v budoucnosti.

Emise dřevařských dluhopisů zacílených na lesnictví a zpracování dřeva přitom byly v českém prostředí do nedávna spíše neznámé. Povědomí o jejich existenci rozvířila před dvěma lety až emise firmy Wood Seeds, která svou strategii postavila na cílené investiční výsadbě lesů s navazujícím vlastním zpracováním části těžby. Firma vydala celkem tři emise korporátních dluhopisů se zaměřením na lesní výrobu se splatností do tří let. Dvě emise jsou nezajištěné, třetí je jištěna zástavním právem. Všechny emise jsou schváleny Českou národní bankou.