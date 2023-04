Vývoj počítačových her a e-sport? Splněný sen středoškoláka

„Díky rozsáhlé modernizaci učeben se SPŠEI stává vysoce atraktivní střední školou s kvalitním zázemím pro odbornou výuku technických oborů. Studenti tu mají skvělé podmínky k intenzivnímu studiu a rozvíjení svých znalostí. Věřím, že to ocení a také úzká spolupráce s VŠB-TUO a prosperujícími firmami je bude motivovat k tomu, aby neodcházeli z Moravskoslezského kraje, studovali tady dál na vysokých školách a viděli tu svoji budoucnost. Jsem si jist, že uplatnění na trhu práce tu najdou okamžitě, za pěkné peníze, a ještě je to bude bavit. Vzdělávací obory jsou totiž dobře přizpůsobeny aktuálním požadavkům zaměstnavatelů,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Učebna e-sportu a vývoje počítačových her bude sloužit pro výuku oborů Elektrotechnika a Informační technologie, do kterého bude nově zaveden předmět vývoj počítačových her. Jeho hlavním cílem je ukázat studentům čtvrtého ročníku to, že k vývoji takovýchto her mají již základní znalosti a jsou schopní si velmi jednoduše vytvořit hru vlastní, na které si pak mohou dále zlepšovat své znalosti, a to nejen v oblastech, jako je matematika, programování, počítačová grafika, ale i v umělé inteligenci, vizualizaci a dalších. V oboru Elektrotechnika je možné využít učebnu pro výuku rozšířené reality, tedy moderní technologie, obohacující reálný svět o digitálně vytvořené prvky, které jsou interaktivním doplněním mobilních aplikací.