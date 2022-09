Vše zdražuje! Co může pomoci?

Co ale málokdo ví je, že existují i aplikace, které vám mohou ukázat, jak ještě více ušetřit. V době inflace se vyplatí stáhnout si aplikaci Patron GO, která přesně ukáže příležitosti, kde právě vy můžete ušetřit i v době, kdy vše zdražuje. A když ji doporučíte dál, dostanete za to odměnu rovnou na účet.

Za rok a půl existence se do aplikace zaregistrovalo přes 65 tisíc uživatelů, kterým Patron GO analyzoval přes 3,5 milionu platebních transakcí a našel více než 120 tisíc předražených plateb. Celková odhadovaná úspora českým domácnostem tak může být přes 430 milionů korun.

Stále si nejste jistí, jak ušetřit? Zkuste to s Patron GO a rovnou se za to i odměňte. S aplikací můžete získat odměn hned několik. V appce dostáváte viráky, body, které proměníte za super věci, jako jsou tablety, cestovní kávovary nebo třeba sluchátka. Do aplikace navíc můžete pozvat své přátele a obdržet za to finanční odměnu přímo na účet.