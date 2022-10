V zimě pomohou s úsporami také chytré technologie

Chytré technologie pronikly do všech částí našeho života, s jejich pomocí ovládáme elektrospotřebiče, stínicí techniku či osvětlení. Automatizace však dávno není jen výsledkem snahy o ulehčení práce. „Smart prvky mají řadu dalších výhod. Díky tomu, že pomáhají snižovat energetickou náročnost domu, jsou ohleduplné k životnímu prostředí. V současné chvíli si je však lidé pořizují zejména proto, že dokážou citelně ušetřit za výdaje,“ vysvětluje Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti Lomax.

To potvrzuje také průzkum agentury IPSOS se společností ABB, ve kterém 73 procent respondentů odpovědělo, že jejich největší motivací, proč investovat do chytrých technologií, jsou právě úspory energie.

Výhody přináší automatizace stínicí techniky také v létě, kdy naopak lidé chtějí nechávat pronikat do interiéru slunečního světla co nejméně. Stínění se potom automaticky samo zatáhne, když slunce svítí až příliš a mohlo by byt nepříjemně přehřát.