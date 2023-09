Umělá inteligence si otevírá dveře i do bankovního světa a my bychom ji měli pustit dál

Začněme bezkontaktním placením – jak se vlastně tato technologie u nás ujala a jaké trendy v ní sledujete?

V České republice jsme dlouhodobě na špičce ve využívání bezkontaktní karetní technologie. Celosvětově se pohybujeme na druhé příčce s 91% podílem této technologie na všech karetních transakcích, jen těsně za první Austrálií s 92% podílem. To potvrzuje, že jsme fandové této extrémně pohodlné „pípací“ platební metody, což dokládá i neustálý růst počtu klientů používajících pro placení kartu uloženou v chytrém mobilu či hodinkách, kterých je již 39 %. Komerční banka nabízí od příchodu na náš trh obě nejvyužívanější metody, a to Apple Pay i Google Pay, a stejně tak podporuje i placení chytrými hodinkami Garmin a Fitbit. Zároveň průběžně vyhodnocujeme potenciál dalších obdobných řešení, včetně možnosti placení prsteny či hodinkami a jejich zprostředkování našim klientům.

Jak Komerční banka zajišťuje spolehlivé fungování plateb, a hlavně jejich bezpečnost?

Bezproblémové fungování a bezpečnost jsou základní prioritou, abychom vůbec mohli nabízet našim klientům moderní a spolehlivé služby. Zejména při provádění plateb je to zcela klíčové. Ačkoliv to klienti nevidí a ani nemohou vidět, vyměnili jsme během posledních několika let tři klíčové systémy – pro správu účtů a pro provádění plateb i karetních transakcí. Byla to obrovská investice Komerční banky se zapojením snad všech jejích útvarů s nutností extrémního nasazení mnoha zainteresovaných kolegyň a kolegů i našich externích dodavatelů. Jsme moc rádi, že se vše podařilo podle plánu a nyní můžeme na těchto moderních systémech stavět naši novou obchodní nabídku.

Můžete prozradit podrobnosti ze zákulisí vzniku této nabídky?

Naše nová nabídka je kompletně vybudovaná ve spolupráci s klienty i neklienty s využitím tzv. servisního a uživatelského designování. Když to zjednoduším, celý proces funguje tak, že nejprve připravíme prototyp, který pak konzultujeme, krok po kroku procházíme s klienty a vylepšujeme jej podle jejich zpětné vazby. A to nejen před uvedením na trh, ale i po jeho spuštění. Pravidelně monitorujeme názory a preference klientů a naši nabídku průběžně vylepšujeme. Právně díky novým technologiím je možné produkty inovovat během několika dní a někdy i hodin a nikoliv měsíců, jak tomu bylo v minulosti.

Jakých oblastí nebo produktů se novinky týkají?

V oblasti každodenního bankovnictví přicházíme s novou nabídkou tarifů, které se liší rozsahem služeb a počtem produktů v balíčku od základního až po ten nejexkluzivnější. Jak karty, tak platby jsou samozřejmě základem této nabídky, ke které v následujících měsících spustíme doplňkové balíčky tzv. extraslužby, které budou doplňovat služby pro klienty podle jejich specifických potřeb, jako jsou cestování, nákupy a podobně. Klient si sám vybere, jaký rozsah služeb mu vyhovuje, například jestli chce cestovní pojištění jen pro sebe, nebo pro celou rodinu. V rámci této nové propozice je možné sjednat si platební kartu během okamžiku a za pár minut ji už mít k dispozici pro placení mobilním telefonem nebo hodinkami, využívat našeptávač pro zadání plateb nebo si zvolit vlastní číslo účtu. Díky více měnové funkčnosti účtů je možné provádět transakce v cizích měnách bez jakékoliv konverze. Vše je pohodlné a intuitivní.

Co dalšího ještě pro své klienty do konce tohoto roku chystáte?

V oblasti platebních karet připravujeme spuštění oblíbených karetních designů, které udělají z karty jedinečné grafické dílo. Ve spolupráci s kolegy ze společnosti Mastercard chystáme opět speciální designy pro fanoušky esportu a hry League of Legends. Zároveň spolupracujeme s dalšími partnery na tvorbě unikátních edic karetních designů, které bychom rádi doplnili v průběhu příštího roku.

Foto: Komerční banka Klienti Komerční banky mohou nosit v peněženkách jedinečné grafické dílo, i letos se připravuje nová edice platebních karet.

Avizovanou novinkou několika tuzemských bank a za podpory ČNB je také „platba na kontakt“. Co si má zákazník pod tímto spojením představit?

V oblasti plateb spustíme ještě na podzim platby na mobilní číslo (nebo chcete-li platbu na kontakt), což umožní lidem posílat peníze mezi sebou bez znalosti čísla účtu. Stejně jako u telefonování a psaní e-mailů již nemusíte pokaždé zadávat telefon nebo celý e-mail, ale pracujete s kontakty. Zážitek na obdobném principu chceme lidem nabídnout i u placení. Věříme, že je to krok správným směrem a třeba pomůže v některých případech nahradit i hotovost, která se stále hojně využívá pro drobné platby mezi kamarády. Jsme navíc hrdí, že tuto iniciativu od svého začátku pod záštitou České bankovní asociace a ČNB koordinují kolegové z Komerční banky.

Komerční banka přichystala v rámci Nové Éry Bankovnictví ještě jednu novinku - Multiplatbu, neboli chytrou platbu. V čem je unikátní?

Ve své jednoduchosti – jde o chytrý formulář, prostřednictvím kterého klient pošle jakoukoli platbu, aniž by musel dopředu přemýšlet, jaký typ formuláře má zvolit. Stačí napsat měnu a účet a my jej nasměrujeme až do 5 různých typů plateb a zároveň platbu pošleme tím nejrychlejším možným způsobem. Klient tedy nemusí vůbec rozhodovat o tom, jak poslat platbu v EUR v rámci ČR – zda jako tuzemskou nebo zahraniční, nebo jako SEPA. My to za něj rozhodneme správně a ušetříme mu čas.

Velice pozitivní odezvu získal projekt sdílení bankomatů. Jak tento projekt vznikal a bude se ještě v nejbližší době rozšiřovat?

Projekt sdílení bankomatů je velice unikátní a ukazuje, že i v tuzemském bankovnictví existují oblasti, kde je velmi efektivní koordinovat investice do systémů a zařízení, a to navzdory velmi konkurenčnímu prostředí. Jsme proto moc rádi, že se podařilo přesvědčit kolegy z dalších bank, že projekt má smysl a benefitovat z něho mohou jak banky, tak zejména jejich klienti. Nicméně je třeba připomenout, že za úspěšným spuštěním i rozšiřováním stojí velmi konstruktivní komunikace zástupců jednotlivých finančních institucí. Věříme, že se budou přidávat i další provozovatelé bankomatů, a to včetně dvou největších bank – ČS a ČSOB. Aktuálně je v plánu umožnit klientům ve sdílené síti bankomatů kromě výběrů hotovosti i vklady, což by mělo nastat již na začátku roku 2024. U tohoto projektu jsme zaznamenali zájem o zapojení i u bank, které vlastní bankomaty nemají, což je jasným důkazem, že tento projekt je úspěšný a můžeme se začít bavit o podobné synergii i v dalších oblastech, například bankovních systémů.

V létě se hodně diskutovalo i o tom, čím kdo platí – hotovostí, nebo kartami? Jak platíte Vy?

Osobně využívám všechny platební prostředky, nejvíc asi platby kartou, respektive mobilem, QR platby i klasické převody a mám ráda trvalé příkazy a naše Smart inkaso, které je velmi pohodlné a bezpečné. Nejméně využívám hotovost. Většinou mám v peněžence jen pár korun, někdy dokonce vůbec nic😊. Jinak jsem zastáncem toho, aby lidé i firmy využívali to, co jim vyhovuje a aby jim banky nabízely co nejširší spektrum platebních prostředků, které jsou pohodlné a hlavně bezpečné.

Zmínila jste Smart inkaso – můžete nám je popsat podrobněji?

Naše Smart inkaso je unikátní v tom, že ho naši klienti nemusí nikde předem schvalovat ani nastavovat. Prostě sdělí svému dodavateli číslo účtu, ze kterého chtějí, aby byla platba inkasována, a to je vše. V reálné situaci to funguje tak, že náš klient uzavře smlouvu například s ČEZ na dodávky energií, ve které zvolí typ platby inkaso. Oproti standardnímu inkasu nemusí klient KB předem zadávat číslo účtu ČEZ ani pro něj povolovat inkasa. Nemusí dělat vůbec nic a jen čeká, až ČEZ inkaso pošle. Jakmile se to stane, obdrží náš klient notifikaci ve své aplikaci nebo e-mail s upozorněním, že ČEZ žádá o provedení platby a on platbu buď povolí, nebo zamítne. A stejně to může dělat při každém inkasu, nebo může kdykoliv nastavit možnost opakování inkasa a již se vůbec o nic nestarat.

Komerční banka je velmi aktivní v oblasti udržitelnosti a CSR – jak se tento přístup projevuje v oblasti karet a plateb?

Udržitelnost a společenská odpovědnost je pro nás velké téma a patří mezi klíčové priority banky. Máme změřené, že bezhotovostní platby jsou udržitelnější a ekologičtější než ty hotovostní. Zaměřujeme se proto na edukaci v této oblasti a snažíme se i ve spolupráci s dalšími bankovními i nebankovními subjekty motivovat klienty, aby místo hotovosti využívali bezhotovostní placení. Novinkou z této oblasti je také výroba karet z recyklovaného materiálu, kde aktuálně přecházíme na karty 100% recyklovatelné. Společně s kolegy ze společnosti VISA realizujeme projekt Udržitelných e-shopů, který motivuje k nakupování na „zelených“ e-shopech, a to jak formou cashbacku tak formou soutěže o zajímavé ceny, například elektrokolo. Zajímavá je i momentálně probíhající studie možnosti výroby platební karty z CO2.

Kdybyste se mohla podívat do křišťálové koule, jaká by byla Vaše předpověď vývoje plateb?

Pokud se dívám do budoucnosti, tak věřím v nárůst bezhotovostních plateb na úkor hotovosti a předpokládám, že poroste i nadále podíl plateb mobilem. Když se zasním a nahlédnu ještě dál, myslím si, že platby budou čím dál víc neviditelné. Lidé budou vynakládat méně a méně úsilí, aby platbu zadali a spousta plateb bude probíhat na pozadí úplně automatizovaně. Díky propojení umělé inteligence je možné, že jednou se například auto nebo lednička samy stanou platebním prostředkem. Auto po natankování paliva samo zaplatí, lednička si sama objedná nákup a uhradí ho. Umělá inteligence a virtuální realita se stanou nativní součástí bankovních služeb a věřím, že pomohou lidem mimo jiné i lépe hospodařit s penězi.