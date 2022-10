Špičkovou strojařinu v Honeywell zvládnete i vy

Nábor pro společnost Honeywell má na starosti externí firma zaměřující se na kvalifikovaný nábor zaměstnanců. „Samozřejmostí je úzká spolupráce s týmy Honeywellu, zejména personálním oddělením a konkrétním oddělením, které hledá nového zaměstnance,“ vysvětluje Petra Čermáková, HR manažerka ze společnosti Honeywell, a dodává: „Snažíme se v této oblasti stále sledovat nové trendy doporučené naším náborovým týmem. Například jsme od srpna zavedli takzvané Dny pro veřejnost, kdy umožňujeme široké veřejnosti přijít a podívat se, co u nás vyrábíme a jak to u nás vypadá. Je to příležitost zejména pro zatím nerozhodnuté kandidáty.“

Honeywell má vlastní školicí středisko

Jakmile úspěšně projdete osobním pohovorem, vaší první zastávkou ve společnosti Honeywell bude školicí středisko, kde vás naučí základy pro vaši budoucí profesi. „Nejdůležitějším předpokladem pro práci u nás jsou zdravé ruce, zdravá hlava, a především chuť pracovat. Věřím, že v podstatě téměř každý, kdo chce, je schopen to zvládnout a dobře se uchytit ve výrobě,“ prozradil Petr Mokroš, vedoucí školicího střediska Honeywell.

Pro některé z pozic, jako je například ruční kompletář/ka, není potřeba mít technické vzdělání. „Máme tu kolegy, kteří k nám přišli z oblasti gastronomie, stavebnictví či spotřebitelských služeb, a přesto se po zaškolení zcela bez problémů zapojili mezi zkušené členy týmu. Velkou výhodou u této pozice je zájem o jakékoliv ruční práce. Takový kandidát musí hlavně umět zacházet s nástroji, které slouží k opracování našich výrobků. Například bruska, ruční frézka nebo pilník. Máme tu však samozřejmě i více technické role, kde je vzdělání a někdy i praxe nezbytností. Jedná se například o pozice CNC operátor nebo technolog,“ uvádí Petra Čermáková.

Foto: Honeywell Aerospace Operátor u moderního CNC soustružnického centra

Jak zaškolování zaměstnanců probíhá?

Čas, který strávíte ve školicím středisku, je rozdělen do tří bloků. V prvním vás čeká teoretická průprava a seznámení s každodenní rutinou na výrobním oddělení. Je třeba si osvojit řadu důležitých nevýrobních postupů, programů a systémů. Druhá část školení se týká praktické výuky a třetí blok se specializuje na metrologii – budete se učit práci s měřidly a čtení výkresové dokumentace. To je opravdu důležitá součást vaší práce v Honeywell, každý operátor si za svou prací stojí, proto je nutné, aby po sobě výsledek své činnosti zkontroloval a přeměřil. Každý dílec ještě projde nespočtem kontrol. Díky tomu a také díky dodržování přesných výrobních postupů, směrnic a nařízení je společnost Honeywell schopna deklarovat prvotřídní kvalitu svých výrobků. Vždyť jde o komponenty do letadel, kde je prvořadé bezpečí!

Během zaškolování dostanete čas, abyste si osvěžili dosavadní znalosti a doplnili ty, které vám zatím chybí. Školení probíhá celý jeden měsíc, z toho více než 40 hodin je věnováno práci s měřidly.

Foto: Honeywell Aerospace Operátor pracuje na dílci do letadel.

Obrátit se můžete na školitele i zkušenější kolegy

„Ve školicím středisku máme dva školitele, kteří jsou podle mého názoru opravdu osobami na svém místě. Jsou to kluci, kteří mají k nováčkům osobní přístup, dokáží poradit, ví, jak jim pomoci dostat do hlavy potřebné znalosti a vědomosti… A samozřejmě mají dostatek trpělivosti, aby opravdu skoro každého naučili to, co je třeba. Pokud chce,“ uvedl Petr Mokroš.

Zaškolování ale nekončí opuštěním bran školicího střediska. V ostrém provozu nad vámi bude ze začátku bdít zkušenější kolega, který vás seznámí přímo s vaší prací a bude vám k ruce, kdybyste si s čímkoliv nevěděli rady. Není se tak čeho bát! I vy můžete vyrábět díly do letadel!

Staňte se členem týmu Honeywell