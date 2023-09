Příští James Bond i prezident… Na co všechno se dá vsadit?

Bude to Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba, anebo jsou bookmakeři úplně vedle a tvůrci nového filmu o agentovi 007 obsadí do hlavní role ženu? Pokud to víte, v zahraničních kancelářích si na nástupce Daniela Craiga můžete vsadit stejně jednoduše jako na tenisový grand slam.

Jednou za x let se vždy objeví „zaručená“ předpověď konce světa. Naposledy v roce 2012, kdy měl podle některých výkladů skončit mayský kalendář. Na to, že to měli Indiáni ze střední Ameriky správně spočítané, jste si mohli vsadit. Ještě že to ale nakonec nevyšlo. Vybrat si výhru po konci světa, to by mohl být trochu problém.