Pozor na auta z Rumunska, co se tváří jako německé ojetiny

Samozřejmě, je to pětina aut, minimálně značná část z nich se prodá i s falešným původem. Kupující se většinou o tom nedozví, protože velká část z nich se o to ani nezajímá a věří prodejci, nebo mu přinejmenším chtějí věřit. Někdo by mohl namítnout, že je jedno, odkud to auto je, že je důležitější jeho technický stav. A já bych mu částečně dal za pravdu. Ale je důležité si uvědomit, že pokud prodejce skrývá pravý původ vozidla, s velkou pravděpodobností může skrývat také stočený tachometr či havárie. To už je samozřejmě větší problém, který má vliv nejen na výši kupní ceny – což má i falešný původ – ale také na bezpečnost provozu. Navíc v drtivé většině případů byla auta v zemi původu i provozována. Často se jedná o přímořské státy. Místní klima pak samozřejmě nahrává rychlejšímu opotřebení vozu a horšímu technickému stavu.