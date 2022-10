Podnikání v ČR, kterého se krize nedotkne: drogistické franšízy se bleskově rodí po celé zemi.

„Dlouhých 24 let jsem podnikal v čalounictví. Ale náročná práce za málo peněz už mě nebavila,“ uvádí Jaroslav Prošek, který s pomocí Drogeo otvírá prodejnu na adrese Vysoká 84 v Rakovníku. „Odvahu otevřít si prodejnu bez podpory silného partnera bych obzvlášť v dnešní době nesebral. Nabídka vlastní prodejny s drogerií pod zavedenou značkou , navíc s bezkonkurenčními vstupními náklady a s poskytnutím veškerého know-how, přišla právě včas. Po krátkém váhání jsem se rozhodl, že díky dobrým podmínkám do toho půjdu.“

„Otevřít si Drogeo obchod je ideální podnikatelskou příležitostí v malých městech a obcích, kde místo pro každodenní nákup drogerie chybí. Tento sortiment je navíc naprosto nezbytný v jakékoliv době – i při covidu byly drogerie otevřené. Pro jednotlivce je však téměř nemožné do tohoto odvětví vstoupit. My tuto bariéru odstranili a nabízíme lidem příležitost podnikat pod naší hlavičkou, aniž by do rozjezdu investovali vysoké částky. Pokud tedy zájemci v tomto lukrativním odvětví chtějí podnikat, ať se na nás obrátí,“ uvádí Marc Westermann, zakladatel Drogeo.