Novinky HUAWEI MateBook X Pro a MateBook D 16 nadchnou nejen atraktivním designem

Docházení do kanceláře je téměř tabu. Trendem dnešní doby je práce z různých míst - kavárny, domova, či na cestách. Jenže čím větší notebook je, tím složitější s ním manipulace a cestování může být. Proto bylo cílem HUAWEI nabídnout co největší obrazovku, aniž by to bylo na úkor lehkého a praktického provedení. MateBook D16 se tak pyšní 16palcovým širokoúhlým displejem s 90 % poměrem k tělu notebooku, což vypovídá o tom, že ani milimetr prostoru nepřišel nazbyt.