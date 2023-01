Nejčastějším cílem kyberútoků jsou malé a střední firmy. Právě ty se většinou neumějí bránit

Jaké to je stát se obětí kyberútoku, už si u nás vyzkoušely státní instituce, nemocnice i firmy. V tom lepším případě se vám útok hackerů podaří včas rozpoznat a zvrátit, v tom horším se útok povede a vyřadí vaši společnost z provozu i na několik dní. U strojírenské firmy to většinou znamená zastavení výroby, u e-shopu zase výpadek systému, ztrátu potenciálních objednávek – a tedy i tržby.

Kyberútok v podobě malwaru, ransomwaru, phishingu či DoS nebo DDoS útoku silně zacloumá s celou firmou. Nejde totiž jen o citlivé informace (např. obchodní strategie nebo data zákazníků), které společnost ztratí. V sázce jsou také její peníze a reputace. Napravovat škody způsobené kyberútokem je o dost dražší než finance investovat do kyberbezpečnosti – částečně i proto, že vám kvůli němu přestanou důvěřovat zákazníci a odejdou tam, kde jsou jejich data v bezpečí.

„Nejčastějším cílem útoků jsou malé a střední firmy. Právě u nich je totiž méně pravděpodobné, že budou mít dostatek prostředků na to, aby útokům odolaly. Proto je potřeba, aby kyberbezpečnost do svého fungování začlenily co nejdříve,“ říká Luboš Pech, ředitel produktů a služeb pro firemní zákazníky společnosti Vodafone.