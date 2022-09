Kvalitní energetický manažer se obci díky úsporám zaplatí sám

Často panují liché představy o tom, jak spolupráce obce a energetického manažera v praxi vypadá. Rozhodně to není člověk, který by jednou za rok přijel, ukázal prstem na střechu a řekl: „Tady postavte fotovoltaickou elektrárnu,“ a zase odjel. Jedním z hlavních úkolů energetického manažera je zavést nový způsob uvažování a systém ohledně nákladů za energie a investic vedoucím k úsporám. Mluvíme o malých investicích v případě výměny žárovek až po velké investice v podobě fotovoltaické elektrárny.

Energetický manažer má dvě základní role. Tou první je systematicky sledovat dodávky energií do všech obecních odběrných míst (nejen v budovách, ale třeba u veřejného osvětlení) a zajistit data o jejich spotřebě v průběhu roku. V mnoha obcích dnes znají jeden údaj o spotřebě, a to je číslo, které stojí jednou do roka na faktuře. Z toho člověk ale mnoho nezjistí. Potřebujeme vědět, jak se budovy chovají během roku v jednotlivých ročních obdobích, ale ideálně i během dne. Druhou důležitou rolí je pak kontinuální hledání příležitostí, jak spotřebu (a případnou výrobu) energií na základě analýzy získaných dat v obcích zlepšit a efektivně nastavit.

Asi si teď říkáte, že by na to přišel člověk sám i bez energetického manažera, ale divili byste se, na kolika místech se tak ještě nestalo. A to se nebavíme o komplexnějších opatřeních, jako je instalace chytrých měřáků spotřeby, doporučení na zateplení budov, výměny starých zdrojů tepla či ohřevu vody nebo již několikrát zmíněné výstavby zdrojů energie. Energetický manažer se postará o to, aby se taková opatření prováděla na základě zavedeného systému a získaných dat a nedocházelo jen k náhodným krokům na základě pocitů, která se ve výsledky tolik nevyplatí. Obec získá jasné a přehledné podklady pro rozhodování.