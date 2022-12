Krásná vánoční výzdoba za pár korun? Vsaďte letos na levné dekorace i vlastnoruční výrobu

Snažte se do interiéru zakomponovat přírodní tóny hnědé společně se zlatou, stříbrnou, bílou či červenou. Do těchto barev laďte vánoční ozdoby na stromeček , ale také ostatní doplňky v prostoru. Vedle nešlápnete ani s vlastnoručně vyrobenými papírovými ozdobami ve tvaru baněk, stromečků či hvězd.

Vždy však myslete na to, že vánoční svátky se nesou v určité střídmosti. Vyberte si nejlépe dvě až tři barvy, které budou v domově dominovat.

To nejlepší, co můžete v zimním období udělat, je zachumlat se do hřejivého vánočního povlečení. Právě během zimy naše tělo potřebuje odpočinek. Bavlněné povlečení je klasika, která funguje během celého roku. V zimě nešlápnete vedle ani s mikrovláknem či flanelem. Vánoční motivy povlečení sluší každé ložnici.