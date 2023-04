Jak výroba energie z uhlí pomáhá při výstavbě dálnic

Česká dopravní infrastruktura vstupuje do investičně bohaté éry, v níž by se měla dokončit základní síť dálnic a zároveň alespoň rozestavět vysokorychlostní železnice. Souběžně však podle analýz České geologické služby hrozí nedostatek stavebního kamene a štěrkopísku. Do 10 let má v Česku skončit více jak polovina kamenolomů i pískoven. Prodloužení zásobovacích tras či výpadky v dodávkách jsou zřejmě nevyhnutelné, každá ušetřená tuna přírodního kameniva však může zmírnit průběh stavební surovinové krize.