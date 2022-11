Energetická krize? Topte dřevem

Ten, kdo domácnost vytápěl zemním plynem nebo elektřinou, si bude muset na tuto zimu připravit částku i třikrát vyšší než v loňském roce. U tuhých paliv je kromě výrazného zdražování problém i s dostupností. Černé uhlí je prakticky nedostupné a na dodávku hnědého uhlí se čeká týdny. U dřevních pelet je to ještě horší, tam trh prakticky zkolaboval. Většina výrobců a dodavatelů dřevních pelet není schopna plnit enormní nárůst zájmu o toto palivo. Většina domácích výrobců a prodejců dřevních pelet v současnosti přijímá objednávky až na konec letošního roku či začátek roku příštího. Je téměř jisté, že zvýšená poptávka po peletách a uhlí požene cenu těchto paliv i nadále vzhůru.

A to je důvod, proč topit dřevem. Palivového dříví je v současnosti na trhu relativní dostatek. Velké množství domácností se i díky samovýrobě předzásobilo v loňském roce a v prvním pololetí toho letošního na několik topných sezon dopředu, takže lze předpokládat, že trh by si měl i v budoucnu poradit se zvýšenou poptávkou po tomto palivu. Z hlediska ceny, i přesto, že i palivové dříví zdražilo, je stále nejlevnější variantou a dá se předpokládat, že tomu bude tak i po další topné sezony. Dřevo je přírodní surovina, která je běžně dostupná a ekologická a kotle na tento typ paliva splňují ty nejpřísnější emisní normy. Oproti např. zemnímu plynu, uhlí a jiným fosilním palivům je dřevo obnovitelná surovina, což tedy znamená, že topit dřevem bude vždy dobrou variantou, jak předejít problémům s cenami a nedostupností energií.

Pro topení dřevem jsou výhodné kotle ve vyšší emisní třídě. Tyto kotle jsou ekologické a jejich účinnost se pohybuje okolo 90 %. Vhodný kotel je třeba vybírat dle potřebného výkonu a rozměrů. Kotle na dřevo dokážou nahradit jiné zdroje v domech i provozovnách. Můžeme se podívat například na vlastnosti kotle značky Czechtherm na tomto odkazu www.czechtherm.cz. Tento kotel je dodáván ve výkonech 11,7kW, 15,7kW a 22,3kW. Výkonová varianta 22,3kW je nejprodávanější typ od tohoto dodavatele do rodinných domů. Nižší výkony se hodí do novostaveb s nízkou energetickou ztrátou. Moderní kotle mají mnoho výhod, například malé rozměry se šířkou do 590 mm, delší dobou hoření, provoz bez elektrické energie a nízké pořizovací náklady. Díky nižší ceně je rychlejší návratnost prvotní investice oproti automatickým kotlům a tepelným čerpadlům. Lze tedy předpokládat, že i v budoucnu kotle na dřevo budou stále populární jako zdroj vytápění.