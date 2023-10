Bezpečnost před kybernetickými hrozbami je stále aktuálnější téma. Jak se bránit proti predátorům?

Zaměstnanci a firmy si často neuvědomují, že při používání techniky mimo kancelář jsou notebooky, osobní počítače či tiskárny nejzranitelnější , ať už z hlediska ztráty, krádeže nebo kvůli útokům hackerů. Mezi nejčastější rizika patří phishing, ransomware a útoky přes nezabezpečené domácí sítě. To vyžaduje vytvoření nových strategií kybernetické bezpečnosti a vývoj inovativních bezpečnostních nástrojů, které by reagovaly na měnící se chování zaměstnanců.

Tip: Díky komplexnímu zabezpečení koncových bodů ušetříte nemalé finanční prostředky. Nejenže zkrátíte prostoj zaměstnanců, ale významně zkrátíte i dobu, kterou IT potřebuje ke správě více řešení. Odpadá i nutnost nákupu dodatečného antivirového programu či potřeba najímat bezpečnostního specialistu, který by takovou komplexní ochranu zajistil.

„Díky HP Wolf Connect se pro správce IT otevírají nové možnosti vzdálené správy a umožňuje to efektivní a účinnou správu zařízení používaných pracovníky mimo kancelář,“ uvádí dr. Ian Pratt, ředitel pro zabezpečení ve společnosti HP Inc. Dosavadní řešení se spoléhala na to, že počítače jsou zapnuté nebo připojené k internetu.