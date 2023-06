Očima Saši Mitrofanova: Ve střehu

K četným soucitným, ale neinformovaným spoluobčanům: Chápu vaši snahu vidět ve většinovém obyvatelstvu v Rusku (podotýkám v Rusku, netýká se Rusů venku) své bratry a sestry, kteří jen šlápli vedle a může se to napravit. Ne. Je to jiná civilizace. Je barbarská. Chce vás zničit.

Nemělo smysl na to reagovat. Když je někdo vyzbrojen světonázorem, který mu předkládali ve škole a ve společnosti, a přitom nemá šanci si uvědomit, že tento světonázor přestal platit, jediné, co může situaci změnit, je čas a fakta. To se také stalo. Přišla Buča, Irpiň, Mariupol, desítky dalších míst, kde barbaři z ruské armády páchali násilí, které je jim přijde jako přirozený a jedině možný způsob života. Dnes ráno to pokračovalo. Vyhodit Kachovskou přehradu do vzduchu je možné pouze zevnitř. Tam měli přístup jen Rusové.