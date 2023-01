Očima Saši Mitrofanova: Už jen poslední krok

Kdyby tomu tak skutečně bylo, nedivil bych se vyčerpanosti voličů. Mám především na mysli ty, kteří chtějí dát hlas Petru Pavlovi. Moje úvaha je jednoduchá. Jestliže je člověku bližší normálnost v životě, kterou prokázal Pavel, o to víc ho musí vyvádět z míry Babišova náklonnost ke lžím, hulvátství, primitivismu, nevychovanosti a sláma, která mu čouhá z bot pokaždé, když otevře ústa.

Umím si představit – a dokonce to nacházím na dně vlastního vědomí! – pocit, že konečně je všechno pryč, Babiš už na televizní obrazovku nevyleze, a že lidi přece nejsou až tak pitomí, aby nasbíral tolik hlasů, že by se mohl stát prezidentem.

Existují-li dva světy, jsou také osídleny obyvatelstvem. To dnes není zdaleka jen český jev. Boj mezi dvěma světy běží napříč zeměkoulí, od Spojených států amerických po Maďarsko či Polsko. Jen v Rusku momentálně slaví vítězství ten druhý svět, který se utápí v násilí, lžích a vyzdvihování lokajů, jejichž hlavní schopností je virtuózní lízání vůdcova zadku.

Když to promítnete na naše poměry v den druhého kola prezidentských voleb, není třeba dodatečně vysvětlovat, kdo je tady v roli vůdce s dokonale vylízaným zadkem, o který se pere s pohnutím celé hnutí. Není nutné ani vykládat, kdo je naopak kandidátem normálních lidí bez tlupy patolízalů.

Zbývá už jen poslední krok. Babišova jediná naděje je, že ho vypustíte. Je to ale jednoduché. Dojít do volební místnosti, hodit lístek do urny, a když se dílo podaří, s úsměvem podat ruku lidem jako jste vy.