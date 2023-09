Očima Saši Mitrofanova: Ta taťkova totalita

Hned na začátku si musíme připomenout, jak Babiš a jeho děvčata a chlapci své hlášky o drtivé totalitě šíří. Je to skutečně tak, jak se na totalitu sluší a patří? Vydávají ilegální tiskoviny, používají jinak zakázané sociální sítě a v neposlední řadě se lidé v Česku dozvídají jejich prostřednictvím o svém nelehkém osudu otroků totality ze zahraničních vysílačů?

Ne? Normálně chodí do všech televizí? Mají noviny, které jim jdou na ruku? Jsou opoziční stranou v parlamentu? Tak to prrr, nevěřím. Jestli je to parlament totalitní, tak tam nesmí pan Babiš, chudák náš miliardářskej, ani ceknout a musí furt jenom zvedat ruku na pokyn vedoucí síly společnosti. Zase nic? Že blábolí i šest hodin v kuse o lejnu? Dejte pokoj, vy blbci fialoví! Každý přece vidí, jak pan Babiš a důchodci pod touhle vládou trpí, až se důchodcům žije tak jako nikdy předtím.

Jo, až budete tento článek číst, dávejte bacha, protože tady zmiňuju ANO a Babiše a vy přece víte, že je Fiala a pětikoalice dali na index. Budete mít oplétačky s tajnými, kdyby se na to přišlo. A jestli se nějaký disident osmělí prohlásit, že Babiš není špatný, a že ho dokonce volí, půjde bručet na x let. Totalita, ne?

Taky každý gramotný absolvent Vysoké školy života v této zemi ví, že zuří diktatura jedné strany. Všichni členové musí povinně opakovat to, co z centrály mají nařízeno, a centrálu úkoluje Velký šéf. To je celá ODS, ne, lidičky? Kdo tam špitá, že to je celé ANO? Že s váma hanba netříská!

Pan taťka Babiš je normálně hrdina, který riskuje svobodu a život v tomhle zločinném režimu, i když jede vlakem do Pardubic, kde ho můžou každou chvíli tajní zabásnout! No a co, že s nimi měl dobré zkušenosti kdysi dávno? Ti jsou dneska jiní, platí je Soros, ne komouši, za kterých, jak ví každý slušný člověk, bylo líp!