Očima Saši Mitrofanova: S Pavlem na Hradě může být nuda. Kéž by

Václav Havel si v nejvyšší politické funkci pohrával s koncepcí nepolitické politiky a těšil své kreativní ego také jinými kroky. Václav Klaus deset let režíroval představení Já na Hradě, kdo je víc a zároveň v něm ztvárňoval hlavní úlohu. Miloš Zeman vynaložil obrovské úsilí na vytvoření názorné ukázky, kterak může kdysi chytrý člověk povahově zdegenerovat, a byl v tomto snažení mimořádně úspěšný.

Pondělní setkání dvou prezidentů, jednoho na odchodu, druhého v očekávání, naznačilo možný začátek nového stylu. Zeman na tiskovou konferenci nepřijel a Pavlovi měl podle generálových slov říci, že nikdy k novinářům po takových událostech nepromluvil a nemá důvod s tím začínat. Byl to zřejmě poslední záchvěv stylu, který se občas nazývá anglickým výrazem drama queen. Taková osoba na sebe obvykle strhává pozornost všemi způsoby, protože se cítí vnitřně nejistá, až méněcenná.

Tiskovku tak měl jenom Pavel. A pojal ji způsobem, kterým se má podávat hlášení. Suše, konkrétně, pokud možno věcně. Bez výpadů na všechny možné strany, bez urážek konkrétních lidí a skupin obyvatelstva a bez léčby personálních komplexů prostřednictvím nejvyššího politického úřadu v zemi. Prostě nuda v Lánech. Je tady naděje, že nudné (v tomto smyslu) by mohlo být celé Pavlovo prezidentství. Za sebe jen řeknu: kéž by se to stalo.