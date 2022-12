Očima Saši Mitrofanova: Proč je Babišova absence kvůli vánočce špatná

Když se schvaluje v Poslanecké sněmovně státní rozpočet, měla být to být pro všechny poslance, koaliční i opoziční, událost číslo jedna, kterou by měli podpořit svou účastí na příslušné schůzi. Nepředjímá to, jak mají hlasovat. Opozice bývá zákonitě proti rozpočtu, koalice ho zase musí podpořit. Jde o tu účast. Vždyť je to nejen vyjádření úcty k parlamentu, ale především plnění pracovních povinností.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov