Váš šéf radši peče vánočku, odráží koalice kritiku ANO

„Jednáme o nejdůležitějším zákonu roku. Byl jsem (přihlášený do rozpravy) jako poslední v řadě, takže bych očekával, že tu bude více členů vlády než ministr Stanjura (ministr financí Zbyněk Stanjura, pozn. red.) a další dva,“ tepal krátce před očekávaným hlasováním o státním rozpočtu na příští rok Nacher.

„Neříkejte, že je to zákon roku,“ pokračoval vzápětí šéf státní kasy Stanjura. „Musím se ale zastat Andreje Babiše, on říká, že když je potřeba, tak ho Alena Schillerová zavolá. On ale radši peče, než aby hlasoval,“ vysvětlil.