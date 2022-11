Očima Saši Mitrofanova: Proč Babiš utekl od souboje

Předcházím námitkám těch čtenářek a čtenářů, kteří budou protestovat, že vývoj světa takto nevidí. Použiji slova klasikova: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“ Pádným důkazem je chování současného Ruska, které se stalo celosvětovým praporem postižených jedinců, míněno od újmy intelektové až k újmě charakterové. Rusko zcela vážně bojuje za to, aby jeho model, v němž vládne čiré nemaskované, pyšně se vystavující na odiv bezmezné zlo, ovládl co největší prostranství. Česko je v těchto plánech rovněž zahrnuto.