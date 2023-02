Očima Saši Mitrofanova: Předem varován, lépe vyzbrojen

Co mě ale ani po těch pár dnech od debaty neopouští, byla věta: „My nemáme sebemenší zkušenost s tím, jak se má žít za války. To je pryč, snad naposledy to uměli naši dědové a babičky. Ale my ani nevíme, jak rozpoznat totalitu a jak se v ní chovat.“ Mně přijde toto přiznání nejen sympaticky upřímné, ale mimořádně vážné.