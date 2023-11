Očima Saši Mitrofanova: Pirátští stavitelé a bořitelé

Tady končí romantické přirovnání. Nechám stranou otázku, která se mi dere na mysl, a sice jak by piráti pochodili bez zkušeného Johna, kterého se demokraticky zbavili. Nechám ji stranou už proto, že skuteční piráti žádnou demokracii nejspíše neprovozovali.

Zato česká Pirátská strana ji má, a to přímo přímou. Což se nedávno ukázalo, když se podpalubí na výzvu Bořka Bořitele zmobilizovalo a převahou hlasů odvolalo z funkce šéfa poslaneckého klubu Bořka Stavitele.

Vím samozřejmě, že Dalibor Záhora není žádný Bořek Bořitel a Jakub Michálek není Bořek Stavitel. To jsem napsal, abych se nad tímto příběhem tolik nenudil.

Nuda, která se o mě u toho pokouší, není tou nudou, která znamená nedostatek zábavy. Jde o pocit, že události zase dopadají tím nejbanálnějším způsobem. Je to ta emoce, kterou měl na srdci Gogol, když ukončil jednu povídku slovy: „Je to nuda na tomto světě, pánové.“

Michálkův návrh, že vnitrostranické funkce, jako jsou šéfové mediálního, technického či administrativního odboru, už by se nevybíraly na základě celostranického hlasování, ale prostřednictvím výběrových řízení, se pro něj stal osudným.

V minulých dnech bylo výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Po ní nějaký čas vládla v ruském vojsku přímá demokracie, kdy výbor řadových vojínů volil či jmenoval velitele jednotky podle toho, jestli u nich byl ten maník oblíbený. Čeští Piráti by mohli přijít s remakem. Lid přece vždy všechno ví líp.

Ostatně to svého času tvrdil sám Michálek, když v reakci na můj text s kritikou pirátského volebního autobusu před šesti lety napsal : „Lidi na ulici smysl karikatury pochopili líp než komentátorská elita.“

Pirátská ulice teď pochopila líp, co má dělat pirátská elita. Jde-li o Michálka, má vypadnout, protože se ulici nelíbí jeho způsoby.

Je zajímavé, že předseda Ivan Bartoš a dlouholetá první místopředsedkyně Olga Richterová neskrývají svou nespokojenost s verdiktem většiny. Ne že by ho rozporovali, ale je jim jako pirátským stavitelům jasné, že bořitelé vyřadili schopného kolegu.

„Každý, kdo to sleduje, vidí, že to (hlasování o Michálkovi) byla manipulace předkladatele podnětu,“ napsal Bartoš Právu.

Mohl by to všechno vzít čert, nebýt Piráti jedním z mála politických subjektů na českém úhoru, který by bylo možné brát vážně pro obranu demokracie. V současné formě ale bobtnající ochlokracii zdolají jen stěží.