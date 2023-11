Co přesně chtěl u Pirátů změnit Michálek a proč s tím narazil

Návrh na změnu už se dříve probíral na celostátním fóru v Liberci, ale neuspěl. Podporu má i šéfa strany Ivana Bartoše. „Je varianta, že by probíhala i klasická výběrová řízení, jež jsou běžným standardem ve všech transparentních institucích. To je celé,“ napsal Právu Bartoš. Michálka podpořil, když po odvolání z Republikového výboru odmítl přijmout jeho rezignaci na post šéfa poslaneckého klubu. Návrh na změnu stanov opět čeká celostranické hlasování.

Podle Dalibora Záhory, který hlasování o Michálkovi inicioval, nebyla jiná možnost než Michálka odvolat. „Podnětem pro spuštění hlasování bylo, aby se o tom členská základna vůbec dověděla. Republikový výbor totiž moc lidí nesleduje. Byla to výjimečná situace. Potřebovali jsme na to upozornit, že to mohou odhlasovat, protože teď mají ve výboru převahu. A pak už by to šlo rychle,“ řekl Právu.