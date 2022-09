Očima Saši Mitrofanova: Kdo chápe, chápe, kdo nechápe, nadává

Tady je jich hned několik. Za prvé mají inteligentní občané České republiky konečně předsedu vlády, jenž se neobrací v první řadě k těm méně inteligentním. Za druhé je premiér sám o sobě do té míry inteligentní člověk bez vnějších příznaků osobnostní poruchy, že mluví klidně , nešermuje rukama, nevydává ze sebe skřeky à la Pepek Vyskoč, které mají znamenat sarkastický smích, ani nezvedá jeden za druhým grafy jako spartakiádní náčiní. Fialovi stačí hlas a slova. Tak to má být u inteligentních lidí.

Za třetí bylo jeho vysvětlení prosto dadaistických prvků, na než své příznivce a také ty, kteří jeho výplody poslouchat v době jeho premiérování bohužel museli, navykl Andrej Babiš. Z toho vyplývá čtvrtý závěr: když se opravdu jenom maličko soustředil i ten divák a posluchač, který preferuje Babiše či Tomia Okamuru, stačila by mu k pochopení látky dokonce ta Vysoká škola života, jíž se tak často honosí.

Obyvatele ČR pak požádal o šetření energiemi v jejich běžném životě. Na pochopení této prosby netřeba mít super vysoké IQ. Ve veřejném prostoru jsou ale slyšet hlasy nespokojenců, kteří považují za podmínku své osobní svobody, že jim stát zajistí, aby se mohli v obýváku producírovat jen ve slipech nebo kalhotkách, protože tam jsou zvyklí mít hic a přes to nejede nic.

Stejná grupa obyvatel premiérovi a vládě permanentně vyčítá, že jim špatně vysvětluje, jaké to bude za energeticky krizové zimy. Teď to vysvětlení dostali, stačilo zapnout televizi, koukat a poslouchat. Ano, s tím, že se Petr Fiala obracel k inteligentním lidem. Jestli je to pro někoho nepřekonatelná životní překážka, má ovšem jiné možnosti.