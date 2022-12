Očima Saši Mitrofanova: Jednotka trapnosti, 1 babiš

Jde pouze o to, jestli svým novým přáním, usednout na Pražském hradě, nezačíná Babiš připomínat stařenu z pohádky o rybáři a rybce. Co mám na mysli?

Zároveň je na místě otázka: proč vůbec zmiňuji tuto specifickou skupinu, copak nemůže být Babiš zástupcem a vyslancem české části populace? Mohl by, kdyby se česky naučil alespoň obstojně a neumísťoval Cheb do Královéhradeckého kraje. Jelikož česky neumí a o Česku toho patrně mnoho neví, působí trapně. Což ale neznamená, že se nenajde dost voličů, kterým je jedno, kdo za ně bude mluvit, jen aby vyjádřil jejich naštvanost na úspěšnější spoluobčany.

Kdo chce zhlédnout celý záznam, bude bohatší o zážitek jako ze Švejkova povídání, kterak holka z Litoměřic chtěla bejt paní v paláci. Já budu jen citovat v původním znění: „Spousta prezidentů a premiérů za mnou chodila a říkala, jak Andrej je chytrý a jak má skvělý názory a že Česká republika může bejt ráda, že ho má… A vlastně to byl pro mě takovej impulz, že je dobrý, dyby to zkusil. A že by do toho měl jít, protože jako politik je vopravdu skvělej.“ Čau lidi!