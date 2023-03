Očima Saši Mitrofanova: Jako důchodce nechci být hájen politickým suterénem

A já jsem zrovna důchodce. Dělá to ze mě jiného člověka než v době, kdy jsem nárok na penzi neměl? Přešel jsem okamžikem přiznání důchodu do zvláštní kategorie lidí, jejichž názory a postoje se liší od názorů a postojů zbytku společnosti a dokonce od těch, které sami zastávali, než se penzisty stali?

Pro mě znějí odpovědi na tyto otázky záporně. Jinými slovy jsem se jiným člověkem nestal. Pouze jsem kvůli svému věku a tomu, že jsem celý život pracoval, získal nárok na to, že mi stát vrátí část těch peněz, které jsem mu dlouhá desetiletí odváděl. Pravidla jsou jasná a mně vyhovují. Čím více jsem pracoval a víc vydělával, tím víc jsem odváděl a o to větší mám penzi v porovnání s těmi, kteří pracovali míň a měli nižší platy. Jim jsem také svými penězi poukázanými státu pomohl, i když samozřejmě nepřímo.

Nejsem pupek světa, nemyslím si, že mi někdo něco dluží ve větší míře, než stanoví zákon. I proto jsem si navíc pořídil soukromé pojištění na důchod léta předtím, než jsem dosáhl penzijního věku. Jedním z důvodů byla nejistota, jestli se mezitím, než odejdu do penze, nedostane stát kvůli výsledkům voleb, ve kterých převáží hlasy těch, kteří si myslí, že jim všichni všechno dluží, do rukou zástupců politického suterénu, kteří státní kasu, lidově řečeno, rozfrcají v honbě za volebními hlasy těch penzistů, kteří se jako pupek světa zrovna cítí.

Ze státního se vesele rozdávalo v minulém volebním období, kdy muziku tvrdil Babiš se svými pomocníky. A teď se tytéž katakomby tváří jako největší obhájci důchodců. Nic proti těm spolupenzistům, kteří na to naletí. Já to nejsem. Demonstrace důchodců v čele s chudým penzistou Babišem, to by byla urážka zdravého rozumu a procesí ovcí s vlkem v rouše beránčím vepředu.